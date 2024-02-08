Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının spikerinin görüntüsü gündem olmuş, canlı yayında sigara içerken yakalanmıştı! Onur Yıldız'dan gece yarısı açıklama geldi

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi sunuma başlayan Onur Yıldız'ın canlı yayında sigara içtiği ve bunu fark etmediği konuşuluyordu. Onur Yıldız'ın o anları sosyal medyada gündem olmuşken maçın ardından açıklama geldi.

SİGARA İÇERKEN YAKALANDI

Canlı yayın esnasında kameranın kendisine döndüğünü fark etmeyen A Spor spikeri Onur Yıldız'ın sigara içtiği görüntüler sosyal medyayı adeta yıkıp geçirmişti.

"SON DERECE ANLAMLI VE ÖNEMLİ BİR MESAJ BU"

Sigara içtiği anlarda Gaziantep FK'nın sigarayı bırakma pankartıyla sahaya çıktığını gören Onur Yıldız, "Gaziantepspor sahaya "Sende sigarayı bırakabilirsin." pankartı ile çıkıyor. Son derece anlamlı ve önemli bir mesaj bu." demesi izleyenleri kahkahaya boğmuştu.

YILDIZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ! ''İLLEGAL BİR ŞEKİLDE KAYDEDİLMİŞ, YAYIN DIŞI GÖRÜNTÜDÜR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız "Bu akşam sosyal medyada yer alan görüntü, canlı yayında gerçekleşmemiştir. Yurt dışı yayını için verilen uydu frekansından illegal bir şekilde kaydedilmiş, yayın dışı görüntüdür. A Spor izleyenler yayında asla böyle bir görüntüye tanık olmadılar." dedi.

