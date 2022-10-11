YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda konuk olacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep FK hazırlık

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:27
Öğle
12:22
İkindi
15:35
Akşam
18:08
Yatsı
19:22
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Sevgilisini korkunç bir şekilde katletti! Cansız bedeniyle...

Sevgilisini korkunç bir şekilde katletti! Cansız bedeniyle...

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.