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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

09.08.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, ana bölümünde gruplar halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig MKE Ankaragücü Gaziantep FK

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