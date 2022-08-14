YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

14.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan down sendromlu Tuğba Aksu'nun düğün hayali gerçek oldu.

Çevredeki düğün törenlerine katılmasının ardından düğün ve gelinlik hayali kurmaya başlayan 34 yaşındaki Aksu'nun durumunu ilçedeki Özel İyi Ki Varsın Rehabilitasyon Merkezi'nde öğretmenlik yapan Şüheda Acıbucu fark etti.

Acıbucu, merkez yönetimi ve öğretmenlerle Aksu'yu hayallerine kavuşturmak için kolları sıvadı ve Rehabilitasyon Merkezinin bahçesinde düğün töreni tertipledi.

Düğün töreni için süslenen arabayla alana getirilen, burada dans eden Aksu'nun eline kına yakıldı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Aksu, hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu anlar yaşadı.

Aksu'nun mutlu anlarına ailesi, merkez çalışanları ve arkadaşları da eşlik etti.

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Nurdağı

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:39
Öğle
12:40
İkindi
16:25
Akşam
19:32
Yatsı
20:55
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.