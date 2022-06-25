YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

25.06.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde düzenlenen törende, uygulamaya konulan projeler hakkında bilgi verdi.

Bakkal esnafının hizmetinde olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bereket ve rahmet demek. Sizden gelen dualar büyük bir berekete dönüşüyor, büyük bir rahmete dönüşüyor. Hep birlikte bu şehri, bu dünyayı cennet yapmak için gayret gösteren bir ekibiz. Çocuk dostu, anne dostu bir şehir için hep birlikte yürüyeceğiz. Hep birlikte, Gaziantep modelini, 'birlikten rahmet doğar ve güç doğar' modelini, Türkiye modeli ve dünya modeli yapana kadar durmak yok."

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı İsmet Özcan da bakkal esnafının toplumun önemli bir parçası olduğunu belirterek, onlara bisiklet dağıtımının daha çok manevi değer taşıdığını kaydetti.

Gaziantep Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Vakkas Katırlı, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından esnafa bisikletleri dağıtıldı.

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Gaziantep'te 2 bin bakkala sepetli bisiklet dağıtıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bakkal Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:20
Sabah
05:05
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:39
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.