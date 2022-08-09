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Gaziantep'te akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

09.08.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 100 mermi, 21 boş kovan, 2 mermi çekirdeği ele geçirildi.

Yakalanan 23 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı, diğer 4'ünün işlemleri sürüyor.

Kozluyazı Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta akraba iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Gaziantep'te akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

Gaziantep'te akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Gaziantep'te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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Gaziantep aile akraba ölüm silahlı kavga yaralı

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