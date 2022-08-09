Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Kozluyazı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te akraba iki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

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