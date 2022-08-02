Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Nacar, gazetecilere, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan atlı birliklerinin Gaziantep'e geçici görevli olarak geldiğini belirterek, birliklerin özellikle kenttin yoğun olduğu yerlerde görev yapacaklarını kaydetti.

Gaziantep'te atlı polis birlikleri parklarda güvenlik denetimine katıldı

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