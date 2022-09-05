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Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü

05.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ayakkabı atölyesinde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı atölyesinde bulunan kalıp makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından atölyede bulunan Kadir (45) ile oğlu Enes Arslan (24) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Arslan, kurtarılamadı.

Patlamada iş yerinde hasar oluştu.

Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü

Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü

Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü

Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü

Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü

Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü

Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü

Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü

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