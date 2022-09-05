GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir ayakkabı atölyesinde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı atölyesinde bulunan kalıp makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından atölyede bulunan Kadir (45) ile oğlu Enes Arslan (24) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Arslan, kurtarılamadı.
Patlamada iş yerinde hasar oluştu.
Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü
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