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Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

26.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı kırsal Kızılcakent Mahallesi'ndeki caminin çatısına kurulan güneş panelleri, cami ve sosyal tesisin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Nizip Belediyesi ve Kızılcakent Muhtarlığı tarafından yürütülen ortak çalışma sonrasında caminin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirildi.

Cami, Kur'an kursu, gasilhane ve taziye evlerinin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasitede kurulan 22 adet 545 wattlık fotovoltaik güneş paneliyle kış mevsiminde yüzde 90, yaz mevsiminde ise yüzde 100 elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Nizip Belediye Başkan Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, devreye alınan yenilebilir enerji projesiyle kırsal mahallede bulunan cami ve sosyal tesislerin kendi enerjisini kendisi üreteceğini söyledi.

Hayata geçirilen çalışmayla hem çevreye hem de bütçeye katkı sağlanacağını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Kırsal mahallemizdeki çalışmalarımız sonrasında camimizin çatısına kurulan güneş enerji sistemleriyle artık camimizin aydınlatma, ısıtma ve soğutmasının yanı sıra Kur'an kursu, gasilhane taziye evimizin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynağından karşılanacaktır. Buradaki amacımız kurum ve sosyal tesislerimizdeki elektrik giderlerini ortadan kaldırmaktır. Bu sebeple Nizip'in daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğimizi ifade ediyor, bu çalışmamızın köyümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

Gaziantep'te cami ve sosyal tesis güneşle aydınlanacak

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Anahtar Kelimeler:
Nizip güneş enerjisi

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