GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Merkez Şehitkamil ilçesi Burç Ormanları'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın bölgesinin yakınlarında Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile Gaziantep Üniversitesi yerleşkesi bulunuyor.
Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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