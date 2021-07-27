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Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

27.07.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesi duyuldu - Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

- Tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesi duyuldu - Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
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patlama yangın Gaziantep

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