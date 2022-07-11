Kayacık Baraj Göleti'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine, olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç polis ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

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