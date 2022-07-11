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Gaziantep'te gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

11.07.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde baraj göletine giren 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kayacık Baraj Göleti'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine, olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç polis ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölette dalış yapan ekipler, 16 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma Asfour'a ulaştı.

İncelemede hayatını kaybettiği belirlenen Asfour'un cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'te gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Gaziantep'te gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Gaziantep'te gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Gaziantep'te gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Gaziantep'te gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Gaziantep'te gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Gaziantep'te gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

Gaziantep'te gölete giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu

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Gaziantep boğulma

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