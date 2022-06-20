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Gaziantep'te hububat hasadı başladı

20.06.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki 225 bin dekar buğday ile 21 bin 500 dekar arpa ekili alanda hasat başladı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, her iki ilçede devam eden hasatta buğdayda dekar başına 600 ila 700 kilogram, arpa için ise 350 ila 450 kilogram rekolte beklendiğini, bunun da üreticiyi sevindirdiğini kaydetti.

İslahiye Örtülü Mahallesi'ndeki buğday üreticisi Ali Demir (40) de temel gıda maddesi olan buğdayın önemine dikkati çekerek, salgın döneminde de üretimden asla vazgeçmediklerini belirtti.

Demir, mevsim şartlarına göre ürünün rekoltesi ve fiyatının normal olduğunu söyledi.

Çiftçi Mehmet Demir (67) de "Hükümetin fiyatları önce açıklaması çiftçiyi rahatlattı. Eğer önce açıklanmasaydı özel sektör tüccarları, çiftçiyi zor durumda bırakabilirdi. Ürünümüz daha ucuza giderdi. Ayrıca verilen destekler de çiftçi için çok faydalı oldu." diye konuştu.

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'te hububat hasadı başladı

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