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Gaziantep'te "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" toplantısı yapıldı

23.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" toplantısı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iş insanlarının yeşil dönüşüm konusundaki farkındalığını artırma hedefiyle "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) iş birliği ve Akbank ile Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (GÜNSİFED) destekleriyle kentteki bir otelde düzenlenen programda, sanayide yeşil dönüşüm ve temiz enerji görüşüldü.

Gaziantep Valisi Davut Gül, buradaki konuşmasında, dünyanın artık küçük bir köy haline geldiğini, herkesin herkesten mal aldığını ve ticaret yaptığını belirterek, satış yapılan ülkenin kurallarına uyulması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bu konuda gerekli düzenleme ve anlaşmalara dahil olduğunu, KOBİ'lerden büyük sanayicilere kadar temiz enerjiyle üretim yapan sistem kurulması gerektiğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sanayicilerin, enerjilerinin 2 katını güneş enerjisi başta olmak üzere yenilebilir enerjiden üretme fırsatı var. Bu çok önemli bir imkan ve herhangi bir fabrika 10 megavat enerji kullanıyorsa 20 megavat bir tesis kurabilir. Bunu kendi ihtiyacı için kullanabilir, fazlasını da sisteme satabilir. Bunu finansal anlamda çözebilirsek sanayici, ülke ve dünya açısından çok önemli. Sanayicilere verilen bu şans ayrıca tarımsal sanayiye ve tarımsal üretime de verildi. Kamu ve özel sektör bunun farkında ama elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Elimizi çabuk tuttuğumuzda inanıyorum ki biz ülke olarak yeni şartlara çabuk ayak uydurabiliyoruz, bu kural ve imkanlardan en çok yararlanabilecek ülke ve şehirlerden biri olabiliriz."

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ise yeşil dönüşümde Türkiye'nin oyunun dışında kalmaması için iş dünyasının oluşturacağı farkındalık ve liderliğin büyük önem taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından, akademisyen ve uzmanların katılımıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı ve temiz enerji konusunda panel düzenlendi.

Gaziantep'te "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" toplantısı yapıldı

Gaziantep'te "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" toplantısı yapıldı

Gaziantep'te "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" toplantısı yapıldı

Gaziantep'te "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" toplantısı yapıldı

Gaziantep'te "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" toplantısı yapıldı

Gaziantep'te "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" toplantısı yapıldı

Gaziantep'te "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" toplantısı yapıldı

Gaziantep'te "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" toplantısı yapıldı

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