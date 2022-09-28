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Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

28.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te maganda kurşunu isabet eden 13 aylık bebek hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde akrabalarını ziyaret giden ailenin 13 aylık bebekleri Kaan Taş'a, ablası bahçede gezdirirken maganda kurşunu isabet etti.

Başından kan gelen ve ailesinin özel bir hastaneye götürdüğü bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

Gaziantep'te "maganda kurşunu" isabet eden bebek öldü

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Gaziantep cenaze ölüm

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