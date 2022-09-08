YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi

08.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, babasını bıçakla öldürdükten daha sonra intihar eden kişi ve babasının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde dün bir bağ evinde çalışan babası Halil A'yı (56) bıçakla öldürdükten sonra intihar eden Orhan A'nın (26) cenazelerinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Baba ve oğlunun cenazeleri, aile yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, defnedilmek üzere Adana'nın Yüreğir ilçesine gönderildi.

Dün Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir bağ evinde çalışan baba Halil ve psikolojik sorunu bulunduğu iddia edilen oğlu Orhan A. tartışmış, bir süre sonra Orhan A, babasını bıçaklamış, kendini asarak intihar etmişti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hem babanın hem de oğlunun hayatını kaybettiğini belirlemiş, jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'te babasını bıçakla öldüren kişi intihar etti

Gaziantep'te babasını bıçakla öldüren kişi intihar etti

Gaziantep'te babasını bıçakla öldüren kişi intihar etti

Gaziantep'te babasını bıçakla öldüren kişi intihar etti

Gaziantep'te babasını bıçakla öldüren kişi intihar etti

Gaziantep'te babasını bıçakla öldüren kişi intihar etti

Gaziantep'te babasını bıçakla öldüren kişi intihar etti

Gaziantep'te babasını bıçakla öldüren kişi intihar etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cenaze adli tıp

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:00
Öğle
12:33
İkindi
16:08
Akşam
18:57
Yatsı
20:14
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte doğal gaz faturasını düşürmenin reçetesi!

İşte doğal gaz faturasını düşürmenin reçetesi!

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.