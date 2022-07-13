GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1,5 hektarlık alanda zarar oluştu.
Koçcağız Mahallesi'ne bağlı Göz Kayası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahallelinin de katıldığı yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu örtü yangını söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Gaziantep'te örtü yangınında 1,5 hektarlık alan zarar gördü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz