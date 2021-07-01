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Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

01.07.2021 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen 45 hasta başka hastanelere sevk edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

- Dumandan etkilenen 45 hasta başka hastanelere sevk edildi

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını

Gaziantep'te hastane yangını
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yangın Gaziantep

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