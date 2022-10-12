YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

12.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde pamuk hasadına başlandı.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 12 bin 500 dönüm alanda gerçekleştirilen pamuk hasadı, tarlaların durumuna göre elle ya da makineyle yapılıyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, İslahiye'de 80 çiftçinin 4 bin 500 dönümde, Nurdağı'nda ise 100 çiftçinin 8 bin dönüm alanda pamuk üretimi yaptığını söyledi.

Pamuk hasadında geçen yılla aynı oranda rekoltenin beklendiğini dile getiren Köse, hasatta dönüm başına 400 ila 600 kilogram arasında verim alınacağını kaydetti.​​​​​​​

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Gaziantep'te pamuk hasadı başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İslahiye Nurdağı

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:28
Öğle
12:22
İkindi
15:34
Akşam
18:06
Yatsı
19:20
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.