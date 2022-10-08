Gaziantep'te "Şahinbey Kitap Günleri" etkinliği düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından "Şahinbey Kitap Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte, toplumlara bakıldığında olumlu ya da olumsuz bütün davranışların temelinde insan ve insan davranışının yattığını söyledi.

Davranışların kalıcı olabilmesi için kitap okumak gerektiğini ifade eden Gül, "Gaziantep'in geçmişine baktığımız zaman bu kültürün olduğunu görüyoruz. Biz medeniyet şehriyiz. Çok şükür dört üniversitemiz var. Türkiye'de eğitim ile ilgili ciddi yatırım yapan bir şehiriz. Kültürle ilgili gerek bakanlık gerekse de belediyelerimiz ciddi destek veriyor. Bunun sonucu olarak da olumlu gelişmeleri hepimiz görüyoruz. " dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in çocuklarını ikinci yüzyıla hazırladıklarını belirterek, "Kitap deyip geçmeyin. O yüzden iddiası olan bu büyük milletin bu şehrin çocuklarının çok iyi okuması lazım. Allah'ın izniyle tesislerini tamamlamış, okuma altyapısını kuvvetlendirmiş gazi şehrin çocuklarını hiç kimse tutamaz. O yüzden eğitim, bilim, spor şehri Gaziantep diyoruz." diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Şahinbey Kitap Günleri'nin dördüncüsünü düzenlediklerini aktardı.

Kitap günlerine 29 yazar, 90'ın üzerinde de yayınevinin katıldığını ifade eden Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"9 gün sürecek kitap fuarımıza gençlerimizi kitap ve yazarlarla buluşturmayı amaçladık. Gençlerimize şu ana kadar 14 milyonun üzerinde kitap dağıttık. Kitap okuma yarışmaları yapıyoruz. Kitap kuponları ve kitap dağıtıyoruz. Okudukları kitapların yazarları ile de bir araya getirip hem imza günleri yaparak hem de söyleşiler yaparak yazarlarla bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Fuarın ilk günü olmasına rağmen oldukça kalabalık. Yoğun bir ilgi var. İnşallah gelecek yıl da Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini inşa edeceğiz. İnşa edeceğimiz kütüphane 24 saat açık kalacak."

Şahinbey Kitap Günleri 16 Ekim'e kadar sürecek.