Gaziantep'te seyir halindeki tırdan düşen yem çuvalları trafiği aksattı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinden yaklaşık 5 ton yem kara yoluna döküldü.
Nurdağı-Gaziantep kara yolunun Çakmak Mahallesi Yolçatı mevkisinde seyir halindeki 27 R 8744 plakalı tırın dorsesindeki yem çuvalları savrularak kara yoluna düştü.
Yaklaşık 5 ton yemin dökülmesi sonucu kara yolunda ulaşım durdu.
Yola saçılan yem çuvalları çevredekilerin yardımıyla kenara taşınırken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yol güvenliğini sağladı.
Karayolları ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren temizlik çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Bu arada, tırın dorsesindeki yemlerin kara yoluna dökülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
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