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Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

27.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, loş ve nemli mağaralarda yıllardır fabrika atığı malzemelerden kendir yapan ustalar, hava sıcaklığından etkilenmeden üretimlerini sürdürüyor.

Gün içinde hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu kentte Yeşilkent Mahallesi'ndeki mağarada çalışan kendirciler, mağaranın serinliği nedeniyle uzun kollu kıyafetlerle mesai yapıyor.

Ramazan Tuncer, mağarada kendir, köşker ve süs işi ipler ürettiklerini aktararak, "Kışın mağara ılık olur, dışarıya göre çok güzel olur. Yazın da dışarıya göre çok çok serin olur. Yazın üstümüze uzun kollu alırız, soğuk olduğu için rahat çalışamayız. Kışın da yine aynı şekilde çalışıyoruz ama yazın kışa göre daha serin oluyor mağara." diye konuştu.

Cemil Tuncer de mağaranın yaz aylarında serin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Gün içerisinde sürekli burada olduğumuz için dışarıdaki sıcağın bize fazla bir etkisi olmuyor. Mağaradan çıktığımızda dışarının havası farklı geliyor. Çünkü sıcak olduğu için dışarı çıkıp tekrar girdiğimizde bizi rahatsız ediyor. Aşırı sıcaklar, günün tamamında mağarada olduğumuz için bizi çok etkilemiyor. Dışarısı 40 derece olsa da burası çok serin."

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te sıcak havadan etkilenmeyen kendir ustaları mağaralarda üretimlerini sürdürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep mağara kendir hava sıcaklıkları

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