Burada düzenlenen törene, hayatını kaybeden itfaiye personelinin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek ve diğer ilgililer katıldı.

Gaziantep'te yangına müdahale ederken hayatını kaybeden itfaiyeci için cenaze töreni düzenlendi

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