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Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

06.09.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olayda yaralıların olduğu bildirildi.

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama

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