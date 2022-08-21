YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

21.08.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpmasıyla hayatlarını kaybeden 3 sağlık görevlisi ve muhabir için tören düzenlendi.

Sağlıkçılar Tuba Uzdilli, Adbullah Kütük ve Halil Özden ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Umut Yakup Tanrıöver'in naaşları, tören için Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine getirildi.

Burada düzenlenen törene ölenlerin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BBP Genel Başkan yardımcıları Bülent İspir, Murat Aslan, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, CHP Milletvekili İrfan Kaplan, MHP milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve diğer ilgililer katıldı.

Törende, vefat edenlerin yakınları ve sağlık çalışanları, cenazelere sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın dua okuduğu törende, vefat edenlerin özgeçmişleri de okundu. Ölenlerin Türk bayraklarına sarılı naaşları, meslektaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.

Törenin ardından, cenazeler son yolculuklarına uğurlanmak üzere asri mezarlığa gönderildi.

Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, bugün görev şehidi olan çalışma arkadaşları Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile aynı kazada hayatını kaybeden İHA çalışanı Umut Yakup Tanrıöver'i son yolculuklarına uğurlamak için toplandıklarını söyledi.

Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarının, canla başla her vakaya giden acil sağlık hizmeti çalışanları olduğunu aktaran Tolunay, "İnsanların hayatlarına dokunmak, insanların hayatlarını kurtarmak için bu görevi yapıyorlardı. Bu defa çıktıkları vakada hepimizi derin bir yasa boğdular. Kelimeler kifayetsiz, acımız büyük, şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına da başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale etmek için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilerek kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarpmış, kazada, aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen sağlıkçılar ve muhabir için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep sağlık çalışanı

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:47
Öğle
12:38
İkindi
16:20
Akşam
19:20
Yatsı
20:41
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Küçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtuldu

Küçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtuldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.