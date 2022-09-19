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Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

19.09.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliğinde mevlit okutuldu.

Genel Başkan Lokman Aylar ve beraberindekiler, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek, gaziler ve şehit ailelerinin yakınlarıyla kabirlerin başında dua etti, ardından mevlit okutuldu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkan Aylar, burada yaptığı konuşmada, ülke için canından geçen şehitleri ve gazileri yad etti.

"Bugün 19 Eylül, bildiğiniz gibi Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ve mareşallik unvanı verilmesinin yıl dönümünü kutluyoruz" diyen Aylar, şunları kaydetti:

"19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle 'her gazi ve her şehit yakını benim öz kardeşim mesafesindedir' diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Son yıllarda 21 kanun maddesinde yapılan düzenleme ve iyileştirmelerle gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın özlük hakları genişletildi."

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

Gaziler Günü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde mevlit okutuldu

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