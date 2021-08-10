Gazpacho nedir? Gazpaço nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları...

Yaz çorbası olan gazpacho, taze, soğuk olarak yapılır. Yaz sezonunun en iyi ürünlerinin tüm yoğun tatları, aromaları ve renkleri ile yapılan gazpacho, soğuk yenilen bir çorbadır. Tarifi, malzemeleri ve hazırlanışına göre farklı farklı çeşitleri bulunur. Klasik, düşük karbonhidratlı, meyveli ve deniz ürünleri ile yapılmak üzere 5 çeşit farklı gazpacho hazırlanabilir.
Özellikle yaz aylarında yenilmesi tavsiye edilen gazpachoda biber ve salatalık, sarımsak, zeytinyağı, ekmek, sirke, limon suyu, karides, soğan, domates, avokado, balzamik sirke, karpuz, dolmalık biber, nane, ananas suyu
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