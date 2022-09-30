Geçen sezon şov yapmıştı! Fenerbahçe'de yol ayrımının adı: Miha Zajc!

Fenerbahçe'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ederken, devre arası transfer dönemi için de planlamalar sürüyor. Sezon başında birçok oyuncuyu kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde önemli isimler de takımdan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE'DE MIHA ZAJC YOL AYRIMINDA

İTALYANLAR'IN İLGİSİ VARDI Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a da özellikle İtalyan kulüplerinin büyük ilgisi bulunuyordu.

SON HAFTALARDA FORMA ŞANSI BULAMADI Geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol - 2 asistlik bir performans sergileyen ve taraftarların beğenisini toplayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda Jorge Jesus'tan forma almakta güçlük yaşamıştı.

KADRODAYDI AMA... Miha Zajc'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Rennes, Süper Lig'de ise Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çektmişti.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMADIĞI İÇİN... Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcının Zajc'a forma vermeme sebebinin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaması olduğu iddia edildi.