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Geçen sezon şov yapmıştı! Fenerbahçe'de yol ayrımının adı: Miha Zajc!

30.09.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de taraftarlar; teknik direktör Jorge Jesus'un nasıl bir kadroyu sahaya süreceğini merak ederken, sarı - lacivertli takımda sıcak bir gelişme yaşandı. Portekizli çalıştırıcının son haftalarda forma şansı vermediği Miha Zajc'ın sözleşme uzatmaması nedeniyle takımdan ayrılacağına dair bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ederken, devre arası transfer dönemi için de planlamalar sürüyor. Sezon başında birçok oyuncuyu kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde önemli isimler de takımdan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE'DE MIHA ZAJC YOL AYRIMINDA

İTALYANLAR'IN İLGİSİ VARDI

İTALYANLAR'IN İLGİSİ VARDI
Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a da özellikle İtalyan kulüplerinin büyük ilgisi bulunuyordu.

SON HAFTALARDA FORMA ŞANSI BULAMADI

SON HAFTALARDA FORMA ŞANSI BULAMADI
Geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol - 2 asistlik bir performans sergileyen ve taraftarların beğenisini toplayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda Jorge Jesus'tan forma almakta güçlük yaşamıştı.

KADRODAYDI AMA...

KADRODAYDI AMA...
Miha Zajc'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Rennes, Süper Lig'de ise Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çektmişti.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMADIĞI İÇİN...

SÖZLEŞMESİNİ UZATMADIĞI İÇİN...
Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcının Zajc'a forma vermeme sebebinin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaması olduğu iddia edildi.

DEVRE ARASINDA AYRILABİLİR

DEVRE ARASINDA AYRILABİLİR
Sezon başından bu yana 7 maçta forma giyen ve 1 gol - 1 asistlik bir performans sergileyen Miha Zajc'ın birden kesik yemesi sonrasında devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi. Zajc'ın sözleşmesini uzatmaması halinde yönetimin oyuncuyu devre arasında göndererek gelir elde etmeyi hedeflediği ifade edildi.
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