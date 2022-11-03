Geceye sütyensiz geldi! Kate Moss yıllara meydan okuyor

Tüm zamanların en iyi modelleri arasında gösterilen Kate Moss son dönemde erotik pozlarını paylaşan kardeşi Lily Moss yüzünden sık sık gündeme geliyor. Kardeşinin hareketlerini tasvip etmeyen Moss son olarak bir gecede görüntülendi.

TRANSPARAN İÇİNE SADECE SİYAH İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİ

90'lı yıllarda modellik kariyerine başladığında, dönemin güzellik standartlarından uzak görünümüyle bir yandan eleştirilen ama bir yandan da taklit edilerek ikonlaştırılan ve modada bir köşe taşı olduğu kabul edilen Kate Moss, katıldığı geceye transparan ve sırtı açık elbiseyle geldi.



Zeytin yeşili elbisesiyle dikkat çeken model sütyensizdi ve göğüs uçlarını da saklamamayı tercih etti.

New York'un Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte herkesin dikkatini çekmeyi başaran 48 yaşındaki efsane model gençlere taş çıkardı. "Yıllara meydan okuyor" yorumlarına sebep olan Moss iddialı tarzıyla gecenin yıldızları arasındaydı.

Kate Moss'un bu cesur tarzına şık topuzu ve bir çift parlak gümüş avize küpe eşlik etti.