Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'nın Çumra, Hadim ve Taşkent ilçelerinde vatandaşlarla bayramlaştı, partililerle bir araya geldi.

Davutoğlu, Konya programı kapsamında ilk olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Çumra ilçesindeki babaevinde taziyede bulundu.

Daha sonra Hadim ilçesine geçen Davutoğlu, burada Hazreti Hadimi Türbesi'ne gitti.

Davutoğlu, çay bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konya programları kapsamında memleketi Taşkent'e giden Davutoğlu, partisinin ilçe teşkilatına ziyarette bulundu.

İlçe merkezinde vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, her bayram memleketine gelmeye özen gösterdiğini söyledi.

Davutoğlu, vatandaşların bayramını tebrik ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zor bir bayrama giriyoruz. Birçok hanede geçim sıkıntısı var. Çiftçimiz hasat döneminde de hayatlarından memnun değiller. Esnafımızın sıkıntıları var, kredi borçlarını ödeyemiyor. Emeklilerimiz maaşlarını yetiştiremiyor. Kadınlarımız sofraya aş koyamıyor. Gençlerimiz gelecekten ümitlerini kaybetmiş. İşte bu şartta, bizim gibi bu toprakların çocukları için, Toroslara sırtını vermiş devlet adamları için, siyasetçiler için durmak, susmak haramdır."

"Temiz siyaset" ilkesiyle yola çıktıklarını anlatan Davutoğlu, "İnşallah Türkiye'yi tertemiz bir siyasetin olduğu, yoksullukların, yokluğun bertaraf edildiği müreffeh bir döneme hep beraber taşıyacağız." diye konuştu.

Aile mezarlığını ziyaret eden Ahmet Davutoğlu, esnaf ile bayramlaştı.

Çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Davutoğlu, burada bir süre sohbet etti.