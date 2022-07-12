YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

12.07.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'nın Çumra, Hadim ve Taşkent ilçelerinde vatandaşlarla bayramlaştı, partililerle bir araya geldi.

Davutoğlu, Konya programı kapsamında ilk olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Çumra ilçesindeki babaevinde taziyede bulundu.

Daha sonra Hadim ilçesine geçen Davutoğlu, burada Hazreti Hadimi Türbesi'ne gitti.

Davutoğlu, çay bahçesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konya programları kapsamında memleketi Taşkent'e giden Davutoğlu, partisinin ilçe teşkilatına ziyarette bulundu.

İlçe merkezinde vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, her bayram memleketine gelmeye özen gösterdiğini söyledi.

Davutoğlu, vatandaşların bayramını tebrik ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zor bir bayrama giriyoruz. Birçok hanede geçim sıkıntısı var. Çiftçimiz hasat döneminde de hayatlarından memnun değiller. Esnafımızın sıkıntıları var, kredi borçlarını ödeyemiyor. Emeklilerimiz maaşlarını yetiştiremiyor. Kadınlarımız sofraya aş koyamıyor. Gençlerimiz gelecekten ümitlerini kaybetmiş. İşte bu şartta, bizim gibi bu toprakların çocukları için, Toroslara sırtını vermiş devlet adamları için, siyasetçiler için durmak, susmak haramdır."

"Temiz siyaset" ilkesiyle yola çıktıklarını anlatan Davutoğlu, "İnşallah Türkiye'yi tertemiz bir siyasetin olduğu, yoksullukların, yokluğun bertaraf edildiği müreffeh bir döneme hep beraber taşıyacağız." diye konuştu.

Aile mezarlığını ziyaret eden Ahmet Davutoğlu, esnaf ile bayramlaştı.

Çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Davutoğlu, burada bir süre sohbet etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da partililerle bayramlaştı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konya Taşkent

Konya Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:21
Yatsı
21:58
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.