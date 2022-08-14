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Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

14.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Erzurum (AA) - Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum’da başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilciliğinin de destekleriyle Erzurum Ovası’nda gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan yaklaşık 400 pehlivan katıldı.

İstanbul Büyük Çamlıca Camisi’nde 2019'da düzenlenen 7. Uluslararası Kuranı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Ebubekir Kaçan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve yöresel halk oyunları ekibi gösteri sundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, açılışta yaptığı konuşmada, pehlivanlara başarı diledi.

Etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Altınok, yapılacak güreşlerin kardeşlik ve pehlivanlık hukukunun gelişmesine katkı vermesi temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise geleneği yaşatmanın kültürü yaşatmak olduğunu söyledi.

Atalarından kendilerine miras kalan gelenekleri ve ata sporunu yaşatmak için 8 yılda önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Sekmen, "Belediyeler bir yandan altyapı hizmetleri yaparlar, bir yandan kırsalda çalışırlar, bir yandan imar faaliyetlerine ağırlık verirler. Ama belediyeler bir de toplumun gelenek ve göreneklerini yaşatmak, kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık vermek üzere çalışmalar yaparlar. Bu kapsamda en önemli ata sporlarımızdan olan güreş etkinliğimizi düzenliyoruz." diye konuştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da insanlık tarihinin en eski sporlarından biri olan güreşin ayrıca en fazla benimsenen spor dallarından birisi olduğunu belirterek, "Tarih ve medeniyet hazinesi Yakutiye'mizde, Büyükşehir Belediyemizle ile birlikte ova güreşlerini yeniden canlandırma kararı aldık. Allah nasip ederse bu festivali geleneksel hale getirip her yıl gerçekleşmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından meydana çıkan pehlivanlar, davul zurna eşliğinde kıyasıya mücadele etti.

Festivale, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Organizasyon gün boyu devam edecek güreşlerin ardından sona erecek.

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali, Erzurum'da başladı

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