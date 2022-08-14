Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilciliğinin de destekleriyle Erzurum Ovası’nda gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan yaklaşık 400 pehlivan katıldı.

Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali'nde Rıza Yıldırım başpehlivan oldu

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