MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu ne zaman?

Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu ne zaman?

09.07.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan 'Gelinim Mutfakta'nın yeni yayın dönemi merak edilmeye başlandı. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan gündüz kuşağı programının sunuculuğunu ise Demet Akalın üstleneceği açıklandı. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programının yeni sezonunun ne zaman başlayacağı seyirci tarafından merak ediliyor. Seda Sayan'ın sezon finali ile programa veda etmesinin ardından yeni sunucunun kim olacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Yaklaşık 3 sezondur Kanal D ekranlarında beğenilerek izlenen yemek yarışması 'Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan programın Ağustos ayında yeni sezon çekimlerine başlanacağı iddia edildi.
Henüz yeni sezonun yayın tarihi net olarak bilinmiyor. Yeni sezonda kadroya yeni yarışmacıların katılacağı da ortaya çıktı.
Öte yandan yeni sezonda Seda Sayan yerine Demet Akalın'ın sunucu olacağı, Akalın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Demet Akalın Seda Sayan Gelinim Mutfakta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Barcelona Türk futbolcuyu transfer etti!

Barcelona Türk futbolcuyu transfer etti!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Bez Bebek’in Yağmur’u son haliyle sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Bikinili pozda çok konuşulan detay! Gören şoke oldu

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.