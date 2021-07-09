Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu ne zaman?

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programının yeni sezonunun ne zaman başlayacağı seyirci tarafından merak ediliyor. Seda Sayan'ın sezon finali ile programa veda etmesinin ardından yeni sunucunun kim olacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar...