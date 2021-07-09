Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu ne zaman?

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programının yeni sezonunun ne zaman başlayacağı seyirci tarafından merak ediliyor. Seda Sayan'ın sezon finali ile programa veda etmesinin ardından yeni sunucunun kim olacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Yaklaşık 3 sezondur Kanal D ekranlarında beğenilerek izlenen yemek yarışması 'Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan programın Ağustos ayında yeni sezon çekimlerine başlanacağı iddia edildi.
Henüz yeni sezonun yayın tarihi net olarak bilinmiyor. Yeni sezonda kadroya yeni yarışmacıların katılacağı da ortaya çıktı.
Öte yandan yeni sezonda Seda Sayan yerine Demet Akalın'ın sunucu olacağı, Akalın'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
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