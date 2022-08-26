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Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

26.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başladı.

Gölbaşı Tabiat Gölü'ndeki şampiyonanın eleme yarışları, 20 kulüpten 500 sporcunun katılımıyla yapılıyor. Gençler, gölde oluşturulan 6 parkurda, 2 kilometre boyunca kürek çekerek mücadele etti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir tarafından katılım olan şampiyonanın sonuçlarını merakla beklediklerini belirtti. Ertürk, "19 yaş altı olan çocuklarımız, kız-erkek hepsi farklı dallarda yarışıyorlar. Puanlama sistemimiz var en çok puana ulaşan kulübümüz burada pazar günü Gençler Türkiye Şampiyonu olacak." dedi.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da Gölbaşı Tabiat Gölü'nün altyapısının Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valiliğin destekleriyle Avrupa Şampiyonası standartlarına ulaştığını kaydederek, "Gölümüzü sporcularımızın istifadesine sunduk. Bu şampiyonanın ilçemizde yapılıyor oluşu bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah buradan güzel sonuçlar alırsak, sporcularımızı güzel bir şekilde ağırlarsak uzun vadede Gölbaşı bu sporun merkezi olacak." dedi.

Organizasyon 28 Ağustos Pazar günü final yarışlarıyla tamamlanacak.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da başladı

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Adıyaman Gölbaşı kürek sporu

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