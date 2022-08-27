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Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

27.08.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devam ediyor.

20 kulüpten 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, sporcular bin ila 2 bin metre boyunca kürek çekerek mücadele etti.

Gölbaşı Tabiat Gölü'ndeki dün gerçekleştirilen eleme yarışlarıyla başlayan müsabakalar, ikinci gününde heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Öte yandan, kürekçileri destekleyen arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra sporseverler de göl şeridindeki yerlerini aldı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yarışmada ilk 2 günün geride kaldığını söyledi.

Yarışmacı ve antrenörleri tebrik eden Ertürk, "Puanlama sistemimiz var en çok puana ulaşan kulübümüz burada pazar günü Gençler Türkiye Şampiyonu olacak." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise Gölbaşı Gölü'nün ilk kez bu tür yarışmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

500'e yakın sporcuyu ilçede misafir ettiğini ifade eden Keleş, "Adıyaman'ın 3 tarafı sularla çevrili ve su sporları merkezi halinde. Adıyaman'ı kürek sporunda marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu spor aynı zamanda kent için çok ciddi bir tanıtım olacak. Adıyaman su sporları tesis alt yapısıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip. Ben bu organizasyonda emeği geçen Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar'a Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve herkese teşekkür ederim." şeklinde koştu.

Organizasyon, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Adıyaman'da sürüyor

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