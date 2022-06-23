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Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

23.06.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Metin Diyadin: "Sayısal anlamda çok fazla oyuncuyu ekonomik olarak kadromuza katma lüksümüz yok" - "Hedefler söylemlerle değil icraatlarla belli olur"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı sezonun hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirdiği sezonun ilk antrenmanına yöneticiler ve az sayıda taraftar katıldı.

Kulüp başkanı Niyazi Akdaş'ın şehir dışında olduğu için sezon açılışına katılamadığı öğrenildi.

Teknik direktör Metin Diyadin, antrenmandan önce yaptığı açıklamada, transfer yasağı problemini başka kulüplerin de yaşadığını belirterek, "Sezon başı itibarıyla birkaç takım hariç herkes böyle sıkıntılar yaşayabiliyor." diye konuştu.

Bu sorunu geçen yıl da yaşadıklarını dile getiren Diyadin, "Transfer yasağı devam ediyor ama gelecek hafta yasağın kalkacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda transferler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sezona hazır başlamanın önemine vurgu yapan Diyadin, şunları kaydetti:

"Eksikler her zaman olur. Biz şu anda geride dursak da bazen 20 günde katedemediğiniz mesafeyi 2-3 günde katedebilirsiniz. Geçen sene bunu daha ağır yaşadık. Transferde eksikler olur, hepsi bir anda yapılamaz. Önümüzdeki hafta tespit ettiğimiz oyuncuları da kadroya katacağız. Sayısal anlamda çok fazla oyuncuyu ekonomik olarak kadromuza katma lüksümüz yok. Giden oyuncuların yerini doldurmayı planlıyoruz."

Gençlerbirliği'nin kuruluşunun 100. yılının çok önemli olduğunu kaydeden Diyadin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefler söylemlerle değil icraatlarla belli olur. Onu da süreç içinde göreceğiz. Gönül çok şey istiyor ama realiteye göre hedef belirlemek daha doğru olur. Geçen sene 26 kişilik kadromuz içinde 13 oyuncumuz altyapıdandı. Gençlerbirliği, öyle bir durum olduğunda kendi altyapısından sağlıklı şekilde oyuncu kullanabilen bir takım. Oyuncu o yeterlilikte olduktan sonra çok rahat kullanırız."

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

- Teknik direktör Metin Diyadin: "Sayısal anlamda çok fazla oyuncuyu ekonomik olarak kadromuza katma lüksümüz yok" - "Hedefler söylemlerle değil icraatlarla belli olur"

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

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