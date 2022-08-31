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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

31.08.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Kasapoğlu, Kütahya'daki Büyük Zafer'in 100. yılı törenlerinde fenalaşıp yaşamını yitiren gazi oğlu Turgut Kaçmaz'ın Ereğli ilçesindeki cenaze törenine katıldıktan sonra Ereğli Su Ürünleri Kooperatifini ziyaret etti.

Burada konuşan Kasapoğlu, bugünün Karadeniz Ereğli için güzel ve bereketli bir gün olduğunu belirterek, "İnşallah sezon da hep gönlümüze göre olur. Bereketiyle, bol kazancıyla, kolaylığıyla, Karadeniz Ereğli'miz, Zonguldak'ımız, ülkemiz için hayırlı olur. Bu vesileyle tüm katılımcılara, bu uğraşla hayatını kazanan tüm emekçilerimize, esnafımıza bol kazanç, bereketli sezon diliyorum." dedi.

Daha sonra AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığına geçen Kasapoğlu, partililerle sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Zonguldak'ta

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