Geri mi dönüyor? Aziz Yıldırım'dan 'adaylık' açıklaması... Ali Koç sonrası için tüm hesaplar değişti! Sadettin Saran ismi öne çıkınca 'kesin' deniliyor

Fenerbahçe'de yeni Aziz Yıldırım dönemi mi başlıyor? Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de tüm hesaplar sezon sonu için yapılıyor. Daha önce yaptığı açıklamada sezon sonu başkanlığı bırakacağını açıklayan Ali Koç'ın yıllar süren şampiyonluk hasretinin sona ermemesi halinde kararından geri dönmemesine kesin gözüyle bakılırken, bir anda Aziz Yıldırım sesleri yükselmeye başladı.
Daha önce yaptığı açıklamada iki dönem için göreve geldiğini belirten Koç, bırakma düşüncesinde kararlı olduğunu ve adayları beklediğini ifade etmişti. Koç'un 'bırakma' açıklaması sonrası kulislerde "Fenerbahçe'de yeni başkan kim olacak?" sorusunun yanıtı konuşulmaya başlandı.
Sarı-lacivertli takımın yeni dönemdeki başkanlığı için öne çıkan isim ise Sadettin Saran olmuştu. Saran, Koç'un bırakması halinde başkanlığa kesin olarak aday olacağını duyurmuştu.
Saran isminin öne çıkmasının ardından Aziz Yıldırım cephesinden sürpriz bir çıkış geldi. Aziz Yıldırım'ın son gelişmelerden sonra Fenerbahçe Başkanlığına yeniden aday olma kararı aldığı iddia edildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Yıldırım da karşısında kesin olarak aday olacak.
Aziz Yıldırım dönemi yöneticilerinden Abdullah Kığılı da Aziz Yıldırım’ın yeniden aday olabileceğinin sinyallerini verirken, göreve hazır olduklarını söyledi.