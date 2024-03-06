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Geri mi dönüyor? Aziz Yıldırım'dan 'adaylık' açıklaması... Ali Koç sonrası için tüm hesaplar değişti! Sadettin Saran ismi öne çıkınca 'kesin' deniliyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.03.2024 14:06
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Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığı için aday olacağı iddiası gündem yarattı. Ali Koç'un sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamasının ardından kulisler hareketlenirken, yeni başkan için Sadettin Saran'ın ismi öne çıkmıştı. Daha önce Saran'ı kulüpten ihraç eden Yıldırım'ın bu durum karşısında harekete geçerek aday olacağı iddia edildi. 'Başkan adayı olacak' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan da açıklama geldi. Yıldırım'ın mesajında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Fenerbahçe'de yeni Aziz Yıldırım dönemi mi başlıyor? Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de tüm hesaplar sezon sonu için yapılıyor. Daha önce yaptığı açıklamada sezon sonu başkanlığı bırakacağını açıklayan Ali Koç'ın yıllar süren şampiyonluk hasretinin sona ermemesi halinde kararından geri dönmemesine kesin gözüyle bakılırken, bir anda Aziz Yıldırım sesleri yükselmeye başladı.

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Daha önce yaptığı açıklamada iki dönem için göreve geldiğini belirten Koç, bırakma düşüncesinde kararlı olduğunu ve adayları beklediğini ifade etmişti. Koç'un 'bırakma' açıklaması sonrası kulislerde "Fenerbahçe'de yeni başkan kim olacak?" sorusunun yanıtı konuşulmaya başlandı.

SADETTİN SARAN İSMİ ÖNE ÇIKMIŞTI

SADETTİN SARAN İSMİ ÖNE ÇIKMIŞTI

Sarı-lacivertli takımın yeni dönemdeki başkanlığı için öne çıkan isim ise Sadettin Saran olmuştu. Saran, Koç'un bırakması halinde başkanlığa kesin olarak aday olacağını duyurmuştu.

Saran isminin öne çıkmasının ardından Aziz Yıldırım cephesinden sürpriz bir çıkış geldi. Aziz Yıldırım'ın son gelişmelerden sonra Fenerbahçe Başkanlığına yeniden aday olma kararı aldığı iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Yıldırım da karşısında kesin olarak aday olacak.

"GÖREVE HAZIRIZ" MESAJI

"GÖREVE HAZIRIZ" MESAJI

Aziz Yıldırım dönemi yöneticilerinden Abdullah Kığılı da Aziz Yıldırım’ın yeniden aday olabileceğinin sinyallerini verirken, göreve hazır olduklarını söyledi.

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Aziz Yıldırım fenerbahçe aday sezon
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