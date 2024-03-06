Geri mi dönüyor? Aziz Yıldırım'dan 'adaylık' açıklaması... Ali Koç sonrası için tüm hesaplar değişti! Sadettin Saran ismi öne çıkınca 'kesin' deniliyor

Daha önce yaptığı açıklamada iki dönem için göreve geldiğini belirten Koç, bırakma düşüncesinde kararlı olduğunu ve adayları beklediğini ifade etmişti. Koç'un 'bırakma' açıklaması sonrası kulislerde "Fenerbahçe'de yeni başkan kim olacak?" sorusunun yanıtı konuşulmaya başlandı.