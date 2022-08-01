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Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

01.08.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Çiftçimiz bu merkezde ürününü pazara indirebileceği gibi ayrıca inşa edeceğimiz soğuk hava depolarında yılın 12 ayı, ürününü taze şekilde muhafaza edip satabilecek"

Sakarya'da hizmete giren Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi, çiftçilere, ürettikleri meyve ve sebzeyi pazarda satma imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin tarımsal üretiminin artırılması, üreticinin korunması ve kentin tarımsal alanda marka haline getirilmesi için hizmete alınan Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi, çiftçiyi menun etti.

Üretilen ürünlerin, tarladan şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlayan merkezi ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tezgahları dolaşarak ürünleri inceledi.

Hedeflerinin ürünleri tarladan sofraya ulaştırmak olduğunu vurgulayan Yüce, "Çiftçimizin ürettiği tarım ürünlerini pazara indirerek direkt tüketiciyle buluşturduğu devasa tesisi, şehrimize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Her gün burada ticaret yapan çiftçileri görmenin, ne kadar doğru bir iş yaptıklarını gösterdiğini aktaran Yüce, "Çiftçimiz bu merkezde ürününü pazara indirebileceği gibi ayrıca inşa edeceğimiz soğuk hava depolarında düzenli ve sağlıklı şekilde ürününü depolayabilecek ve yılın 12 ayı, ürününü zarar etmeden taze şekilde muhafaza edip satabilecek. Şehrimize hayırlı olmasını, esnafımıza bereketli kazançlar sağlamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da ilçede tamamlanan ve devam eden projelere desteğinden ötürü Yüce'ye teşekkür etti.

Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Çiftçimiz bu merkezde ürününü pazara indirebileceği gibi ayrıca inşa edeceğimiz soğuk hava depolarında yılın 12 ayı, ürününü taze şekilde muhafaza edip satabilecek"

Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

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