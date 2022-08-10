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Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

10.08.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Dilekçe'nin cenazesi, Giresun'daki törenin ardından Ordu'nun Kumru ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

27 yaşındaki Dilekçe için burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dua edildi.

Dilekçe'nin cenazesi, tören mangası ve çevik kuvvet polislerince cenaze aracına konularak, Demircili Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Dilekçe'nin eşi Samet Dilekçe, babası Salim ve annesi Sevinç Gülşen ve yakınlarının yanı sıra Kumru Kaymakamı Emrah Akduman, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ile polisler katıldı.

Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı.

Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi

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