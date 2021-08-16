Giresunspor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri! Giresun Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde daha önce 12 kez karşı karşıya gelmişti. Maçın detayları, goller ve pozisyonlar ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki Giresunspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti...

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ...

Süper Lig'de heyecan sürerken ilk hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray mücadele edecek. Futbol severler maç ile ilgili detayları merak edip araştırırken, Giresunspor - Galatasaray maçının özeti merak ediliyor.

MAÇ KAÇ KAÇ? İlgiyle takip edilen Giresunspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de beIN Sports 1 kanalında canlı şekilde yayınlandı. Maç'ta Galatasaray'dan 2 gol geldi ve maç 2-0 bitti.

MAÇ ÖZETİ... Mücadelede son düdük çaldı. Galatasaray sezonun ilk maçında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. 97'Ev sahibi sol kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı. 95'SON ANDA! Hızlı gelişen Giresunspor atağında Serginho topla birlikte ceza alanına girdi, Alpaslan son anda araya girerek topu kornere gönderdi. 94'OKAN'DA KALDI! Hızlı gelişen Galatasaray atağında savunma arkasına atılan pasla Emre buluştu ceza alanına girer girmez vuruşunda Okan gole izin vermedi.

93'Babel'in sakatlığı nedeniyle oyun bir süre durduktan sonra tekrar hareketlendi. 91'Galatasaray atağında Falcao ceza alanı dışından şansını denedi top yandan auta gitti. 89'Mücadelenin sonuna 6 uzatma dakikası eklendi. 89'Galatasaray'da Luyindama yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 88'Ev sahibinin sağ kanattan kullandığı kornerde Umut kafayı vurdu top yandan auta gitti. 87'Sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Zeki'nin ortası savunmadan kornere gitti. 86'Giresunspor atağında savunma arkasına gönderilen topa Balde hareketlendi, ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. 83'Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Arda'nın ceza alanı içinde ortaya çevirdiği top savunmadan geri döndü. 82'Galatasaray'da Cicaldau kenara geldi, Arda Turan oyunda. 81'Giresunspor atağında Traore ceza alanı dışından vurdu top üstten auta gitti. 79'Giresunspor'da Hayrullah kenara geldi Umut Nayir oyunda. 79'Galatasaray'da Diagne kenara geldi, Radamel Falcao oyunda. 79'Alpaslan'ın uzun pasına sağ kanatta Emre hareketlendi ancak savunma araya giriyor. 77'Luynidama'nın uzun pasına sol kanatta Babel hareketlendi ancak pozisyonu ofsayt. 76'Ev sahibi sağ kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı. 75'Ev sahibi bu kez sağ kanattan geldi ceza alanına çevrilen topu arka direkte Balde indirdi, boşta kalan topu Berkan uzaklaştırdı. 75'Sol kanattan Galatasaray ceza alanına çevrilen top Luyindama'dan sekerek kornere gitti. 74'Sol kanattan gelişen Giresunspor atağında Serginho'nun ceza alanına çevirdiği top savunmadan geri döndü. 73'Giresunspor rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor. 71'Galatasaray atağında sol kanatta ceza alanında topla buluşan Aanholt'un ortasını savunma uzaklaştırdı. 69'Karşılıklı top kayıpları nedeniyle tempo bir hayli düştü. 66'Giresunspor'da sağ kanattan kullanılan korner sonrası Zeki'nin içeriye çevirdiği topa Perez kafayı vurdu top üstten auta gitti. 66'Sağ kanattan gelişen Giresunspor atağına Balde'nin çevirmek istediği top savunmadan kornere gitti. 64'Galatasaray'da Taylan çıkıyor, Alpaslan Öztürk oyunda. 64'Galatasaray'da Ryan Babel oyunda Feghouli oyunda. 64'Galatasaray'da Kerem kenara alındı, Emre Kılınç oyunda. 62'KIRMIZI KART! Galatasaray'da Marcao takım arkadaşı Kerem ile yaşadığı tartışma sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 61'Galatasaray'da Kerem'le Marcao arasında bir gerginlik yaşandı. Erkan Özdamar pozisyonu VAR monitöründen izlemek için oyunu durdurdu. 59'SON ANDA! Diagne'nin ara pasında sağ kanatta ceza alanında topla buluşan Kerem'in çaprazdan şutunda Okan gole izin vermedi. 57'Galatasaray rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor. 55'Konuk ekip sol kanattan kullandığı kornerden sonuç alamadı. 54'Aanholt'un sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı devamında sol kanada açılan top içeriye çevrildi savunmadan seken top kornere gitti. 53'Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Diagne yerde kaldı. Konuk ekip ceza alanı sağ çaprazından serbest vuruş kullanacak. 52'Sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Zeki'nin ceza alanına ortasını savunma uzaklaştırdı. 50'Taylan'ın pasında Aanholt ceza alanında sol çaprazda topla buluştu ancak hakem Diagne'nin ceza alanında rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. 49'Galatasaray rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor. 47'Giresunspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderilen topu savunma uzaklaştırdı. 45'İkinci 45 dakikaya Giresunspor başladı. 45'Giresunspor'da Sankhare kenara geldi, Hamidou Traore oyunda. D.A.İlk 45 dakika Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 46'GOL Cicaldau penaltıdan topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. 0-2 45'İlk yarının sonua 4 uzatma dakikası eklendi. 44'KIRMIZI KART! Giresunspor'da Hüsamettin, Diagne'ye yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 44'PENALTI! Hakem Erkan Özdamar pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. 42'OFSAYT! Galatasaray atağında savunma arkasına atılan pasla Diagne buluştu yerde kaldı. Ancak yardımcı hakemin kalkan ofsayt bayrağı havada. Erkan Özdamar pozisyonu VAR monitöründen izleyeceğini işaret etti. 41'Galatasaray savunmasının kaptığırdığı topla sol kanattan gelişen Giresunspor atağında ortaya çevrilen top savunmadan geri döndü. 39'OKAN KURTARDI! Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşunda Okan gole izin vermedi. 36'PENALTI! Galatasaray atağında Boey ceza alanına girerken yerde kaldı. Erkan Özdamar beyaz noktayı gösterdi. 35'Hayrullah'ın sakatlığı nedeniyle oyun bir süre durduktan sonra tekrar hareketlendi.