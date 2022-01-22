Girlevik Şelalesi buz tuttu! Soğuktan 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu.

Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan öğrencilerinden Nazlı Yar Bayram, “Şu an sınıfça Çağlayan gezisine geldik. Her yer buz tutmuş durumda. Çünkü çok soğuk. Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel” dedi. (İHA)