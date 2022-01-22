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Girlevik Şelalesi buz tuttu! Soğuktan 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

22.01.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu.

“KIŞIN AYRI YAZIN AYRI GÜZEL”

Şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çağlayan’ı gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, bol bol fotoğrafını çekme imkânı buldu.
Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan öğrencilerinden Nazlı Yar Bayram, “Şu an sınıfça Çağlayan gezisine geldik. Her yer buz tutmuş durumda. Çünkü çok soğuk. Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel” dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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