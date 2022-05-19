Gisele Bündchen göğüslerini ortaya çıkaran o kıyafetle ilgili yıllar sonra itirafta bulundu

Moda tarihinin en başarılı ve en çok kazanan kadınları arasında gösteriyen Gisele Bündchen, samimi itirafıyla gündeme geldi. İki çocuk annesi model 1998'de Londra Moda Haftası'ndaki görünümünün kariyerinin "en travmatize edici anlarından" biri olduğunu itiraf etti.

"TANGA VE BİR BİKİNİ GİYERKEN..."

"Bu en travmatize edici anlardan biriydi" diye anlatan Gisele o zamanlar çok iyi İngilizce bilmediğini ve olan bitenin yarısını anlamadığını söyledi.

Ne giyeceğini sorduğunda da söylediklerini çok iyi anlamadığını ama anlamış gibi davrandığını anlattı. Sonrasında "Bir tişört mü yoksa başka bir şey mi?" diye sorduğunda giyeceği şeyi görünce nasıl ağlamaya başladığını anlattı.

Ünlü modelden o gün göğüslerini açıkta bırakan gümüş zincirlerden oluşan bir kıyafetle podyuma çıkması istendi.

Gisele Bündchen hafızalara kazınan ikonik görüntüsüyle ilgili çok ağladığını sözlerine ekleyerek podyumda "'Umarım babam bu resmi görmez' diye düşünerek yürüyordum" dedi.