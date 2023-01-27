Gisele Bündchen'ın dönüşü! Az kalsın frikik veriyordu

13 yıllık ilişkisini bitiren Gisele Bundchen'in dönüşü muhteşem oldu. Model Tom Brady ile ayrıldığını “Bir evliliği bitirme kararı asla kolay değil ama biz ayrı düştük ve böyle bir şeyi atlatmak elbette zor olsa da birlikte geçirdiğimiz zaman için kendimi kutsanmış hissediyorum ve tek dileğim Tom için her zaman en iyisi" sözleriyle duyurmuştu.