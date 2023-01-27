Gisele Bündchen'ın dönüşü! Az kalsın frikik veriyordu

13 yıllık ilişkisini bitiren Gisele Bundchen'in dönüşü muhteşem oldu. Model Tom Brady ile ayrıldığını “Bir evliliği bitirme kararı asla kolay değil ama biz ayrı düştük ve böyle bir şeyi atlatmak elbette zor olsa da birlikte geçirdiğimiz zaman için kendimi kutsanmış hissediyorum ve tek dileğim Tom için her zaman en iyisi" sözleriyle duyurmuştu.
Gisele Bündchen’in kişisel spor antrenörü ve aynı zamanda jiu-jitsu eğitmeni de olduğu söylenen Joaquim Valente ile aşk yaşadığı gündemdeyken güzel model işine geri döndü.
Mayosuyla zaman zaman zor anlar yaşayan Gisele Bündchen bir yandan göğsünün açılmasına engel olmaya çalışırken bir yandan da belden aşağısını kontrol etmeye çabalarken görüntülendi.
42 yaşındaki moda ikonu, sahilde parıldayan ve dalgalı kapüşonlu bir mayoyla inanılmaz görünüyordu.
Oldukça dar olan mayoyla zor anlar yaşayan model altına ten rengi iç çamaşırı giyerek olası frikiğin önlemini de almıştı.