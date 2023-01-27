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Gisele Bündchen'ın dönüşü! Az kalsın frikik veriyordu

27.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model Gisele Bundchen, Tom Brady'den boşandıktan sonra modelliğe dönüş yaptı. Gisele Bundchen, Florida'da son derece iddialı bir mayo çekimi için poz verirken az kalsın frikik veriyordu.

13 yıllık ilişkisini bitiren Gisele Bundchen'in dönüşü muhteşem oldu. Model Tom Brady ile ayrıldığını “Bir evliliği bitirme kararı asla kolay değil ama biz ayrı düştük ve böyle bir şeyi atlatmak elbette zor olsa da birlikte geçirdiğimiz zaman için kendimi kutsanmış hissediyorum ve tek dileğim Tom için her zaman en iyisi" sözleriyle duyurmuştu.

FRİKİK ÖNLEMİ

Gisele Bündchen’in kişisel spor antrenörü ve aynı zamanda jiu-jitsu eğitmeni de olduğu söylenen Joaquim Valente ile aşk yaşadığı gündemdeyken güzel model işine geri döndü.

Mayosuyla zaman zaman zor anlar yaşayan Gisele Bündchen bir yandan göğsünün açılmasına engel olmaya çalışırken bir yandan da belden aşağısını kontrol etmeye çabalarken görüntülendi.

42 yaşındaki moda ikonu, sahilde parıldayan ve dalgalı kapüşonlu bir mayoyla inanılmaz görünüyordu.

FRİKİK ÖNLEMİ

FRİKİK ÖNLEMİ

Oldukça dar olan mayoyla zor anlar yaşayan model altına ten rengi iç çamaşırı giyerek olası frikiğin önlemini de almıştı.

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