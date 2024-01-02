Göğüs büyütme estetiği yapmıştı! Sami Sheen shot bardaklarını göğsüne yerleştirip...

Charlie Sheen ve Denise Richards'ın en az kendileri kadar ünlü olan 19 yaşındaki kızları Sami Sheen sosyal medyadaki müstehcen paylaşımları nedeniyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
18 yaşına geldiğinde popüler bir yetişkin abonelik sitesine katılan ve pozlarını satmaya başlayan Sheen sosyal medya hesaplarını da bir hayli aktif kullanıyor..
Ünlü isim geçtiğimiz günlerde göğüs büyütme ameliyatı geçirdikten sonra göğsünü ortaya çıkaran mavi üçgen bikini üstüyle görüldü.
OnlyFans yıldızı kameraya gülümserken iki göğsünün üzerine shot bardakları koydu. Ayrıca lokantaya benzeyen bir yerin standında otururken şişeden bira içerken görüldü.
Ayrıca Sami, gece kumsalda kırmızı tek parça mayosuyla poz verirken de görüldü.
İnce görünümüyle kumlara sere serpe uzanan ünlü isim yine adından söz ettirdi.