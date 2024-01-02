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  4. Göğüs büyütme estetiği yapmıştı! Sami Sheen shot bardaklarını göğsüne yerleştirip...

Göğüs büyütme estetiği yapmıştı! Sami Sheen shot bardaklarını göğsüne yerleştirip...

02.01.2024 11:15 | Son Güncelleme:
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Two and a Half Men dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu Charlie Sheen'in, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Denise Richards ile evliliğinden doğan kızları Sami Sheen göğüs büyütme estetiğiyle gündemde. Ünlü isim göğsünü ortaya çıkaran mavi üçgen bikini üstüyle görüldü.

Charlie Sheen ve Denise Richards'ın en az kendileri kadar ünlü olan 19 yaşındaki kızları Sami Sheen sosyal medyadaki müstehcen paylaşımları nedeniyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.


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GÖĞÜSLERİNİ BÜYÜTMÜŞTÜ: BAKIN NE YAPTI!

18 yaşına geldiğinde popüler bir yetişkin abonelik sitesine katılan ve pozlarını satmaya başlayan Sheen sosyal medya hesaplarını da bir hayli aktif kullanıyor..

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde göğüs büyütme ameliyatı geçirdikten sonra göğsünü ortaya çıkaran mavi üçgen bikini üstüyle görüldü.

OnlyFans yıldızı kameraya gülümserken iki göğsünün üzerine shot bardakları koydu. Ayrıca lokantaya benzeyen bir yerin standında otururken şişeden bira içerken görüldü.

Ayrıca Sami, gece kumsalda kırmızı tek parça mayosuyla poz verirken de görüldü. 

İnce görünümüyle kumlara sere serpe uzanan ünlü isim yine adından söz ettirdi.

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