SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül kimdir? Can Gönül kaç yaşında?

Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül kimdir? Can Gönül kaç yaşında?

23.08.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluğunu İzmit'teki yetiştirme yurdunda geçiren Can Gönül, ünlü futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu ifade etti. Çaykur Rizesporlu futbolcu Gökhan Gönül’den herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını belirten Can Gönül, ailesinin kim olduğunu öğrenmek istediğini söyledi. Söz konusu iddiaların ardından Can Gönül'ün kim olduğu ve nasıl bir yaşam sürdüğü merak edildi.

Yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti. Bu iddiaların üzerine Gökhan Gönül'den açıklama geldi. Söz konusu olaya ilişkin ünlü futbolcu, "3 kardeştik, 4 kardeş olduk" ifadelerini kullandı. Can Gönül herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını yalnızca ailesini görmek istediğini söyledi. İşte merak edilenler...

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ CAN GÖNÜL KİMDİR?

27 yaşındaki Can Gönül İzmit yetiştirme yurdunda büyüdü. Can Gönül, milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendi. Ardından elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettiğini ifade etti.
Konuya ilişkin konuşan Can Gönül şu ifadeleri kullandı: "Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül’ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül’ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum"
Gökhan Gönül’ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, gündemi sarsan açıklamalarda bulundu.
Futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu ifade eden Can Gönül şöyle konuştu: “İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm.”

GÖKHAN GÖNÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

GÖKHAN GÖNÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Konuya ilişkin açıklama yapan ünlü futbolcu Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 kardeş olduk" diye konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Gökhan Gönül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu

Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu

Başkan açıkladı: Galatasaray'a sattım

Başkan açıkladı: Galatasaray'a sattım

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Anlaşma bozuldu

Anlaşma bozuldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Ne yaptın Sosa! Tepki yağıyor

Golü attı ama sonrası olay oldu

Golü attı ama sonrası olay oldu

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Bu sefer de Luyindama! Fatih Terim sinirlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.