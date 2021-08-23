Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül kimdir? Can Gönül kaç yaşında?

Yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu iddia etti. Bu iddiaların üzerine Gökhan Gönül'den açıklama geldi. Söz konusu olaya ilişkin ünlü futbolcu, "3 kardeştik, 4 kardeş olduk" ifadelerini kullandı. Can Gönül herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını yalnızca ailesini görmek istediğini söyledi. İşte merak edilenler...

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ CAN GÖNÜL KİMDİR?

27 yaşındaki Can Gönül İzmit yetiştirme yurdunda büyüdü. Can Gönül, milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendi. Ardından elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettiğini ifade etti.

Konuya ilişkin konuşan Can Gönül şu ifadeleri kullandı: "Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül’ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül’ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum"

Gökhan Gönül’ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, gündemi sarsan açıklamalarda bulundu.

Futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu ifade eden Can Gönül şöyle konuştu: “İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm.”