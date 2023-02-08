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Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! "Bu binaya taşınacaktım..."

08.02.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'da Yardımcı Antrenörlük görevi yürüten ve Hatay'da yaşayan eski milli futbolcu Gökhan Zan, bölgedeki durumla alakalı son durumu aktarırken önünde bulunduğu enkaz için herkesi şaşırtan bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye'nin birçok ilinde hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde en 10 şehir etkilendi. Depremden etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay için Eski futbolcu Gökhan Zan çağrıda bulunmuştu. Sosyal medya hesabında canlı yayın açan oyuncu deprem sonrası Hatay'da yaşanan ciddiyeti aktaran Zan, gözyaşlarını tutamazken, Hatay için yardım çağrısında bulunmuştu.

Açtığı canlı yayınla ses getiren Gökhan Zan, Fox TV'deki katıldığı bir programda İskenderun ve Antakya'daki son durumu aktarırken, şok bir gerçeği açıkladı.

İŞTE GÖKHAN ZAN'IN AÇIKLAMARI:

'TEKRAR ANTAKYA'YA GİDECEĞİM' '

'TEKRAR ANTAKYA'YA GİDECEĞİM' '

Şu anda ben İskenderun'dayım. Antakya'da depreme yakalandım. 48 saattir Antakya'daydım. Dün biraz daha güvenli bölge olan İskenderun'a geldim, birkaç saat uyumak için. 2 katlı binaların daha fazla olduğu bir yer olduğu için ailemi buraya getirmeye çalıştım. Bir şekilde bir yerlere sığınmaya çalıştık. Şimdi tekrardan Antakya'ya yola çıkacağım çünkü orada bekleyen ve yolda olan arkadaşların, dostların vasıtasıyla çok yardım malzemesi gelecek. Onları organize etmek için şimdi Antakya'ya gideceğim. Sayın valimizle de bir görüşme gerçekleştirdim. Çünkü AFAD'la koordineli olmak gerekiyor bu konularda.

'BÜTÜN İLÇELER YERLE BİR OLMUŞ DURUMDA' 

'BÜTÜN İLÇELER YERLE BİR OLMUŞ DURUMDA' 

Antakya şu anda içler acısı, yerle bir olmuş durumda. Ayakta kalan binalar bile içinde bomba patlamış gibi. Emin olun burası bir savaş alanı. Sanki atom bombası patlamış. O kadar büyük sıkıntılar var ki göründüğü gibi değil. Yayınlarda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bütün ilçeler yerle bir olmuş durumda. Hiçbir bir binaya giriş yapılamaz. İmkansız artık. Millet göç edip, bir yerlere sığınmaya çalışıyor. Maalesef yardımlar çok yavaş ilerliyor. Daha hızlı olmamız lazım. Daha fazla vinç, kepçe, yardım gerekiyor.

'BİRÇOK AKRABAMI KAYBETTİM' 

'BİRÇOK AKRABAMI KAYBETTİM' 

Maalesef kuzenlerimi kaybettim, dayımın çocuklarını kaybettim, akrabalarımı kaybettim. Eniştem ablalarını, yeğenlerini kaybetti. Çok akrabalarımızı maalesef kaybettik. Annemi ve fiziksel engelli kardeşimi 7. kattan sırtımda indirdim. İhtiyaç malzemesi lazım, su lazım, çok yardım lazım. Halk çok mağdur durumda. Umudumuz maalesef tükeniyor. Mucizeleri tabiki bekleyeceğiz. Fakat bütün şehir mahvolmuş durumda.

'BU BİNAYA TAŞINACAKTIM, ÇÜRÜK RAPORU VARDI' 

'BU BİNAYA TAŞINACAKTIM, ÇÜRÜK RAPORU VARDI' 

(Yanındaki enkazı göstererek) Bu yıkılan binaya 4-5 ay önce ben taşınacaktım. Bu binada, yıkılan Eda Apartmanı'nda oturacaktım. Tesadüf ki yaptığım araştırmalarda bu binaya çürük raporu verildiği söylenmişti. Oturulmaması gerektiği söylenmişti. Ben ev sahibiyle konuştuğumda bunu ifade ettim kendisine. Ev sahibi benim arkadaşımdı. Bina 7-8 katlıydı. Bu binadan korkuyorum, bu binaya geçmek istemiyorum demiştim. 4-5 ay sonra depremde bu bina yıkıldı ve yanındakiler ise çatlaklarla ayakta kaldı. Dediğim gibi çürük raporu vardı. Dediğim gibi böyle çok bina vardı Antakya'da.

'BİNLERCE İNSAN EVSİZ KALACAK' 

'BİNLERCE İNSAN EVSİZ KALACAK' 

Hatay bölgesinde çok yüksek katlı imarlar var. Bu bölge zemininin bunu kaldıracak durumda olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar ekonomik durumdan ötürü en ucuz eve kaçıyor insanlar. Antakya yerle bir olmuş durumda. Bitmiş durumda. Binlerce insan evsiz kalacak.

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