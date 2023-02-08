Gökhan Zan canlı yayında acı haberi verdi ve o enkazı gösterdi! "Bu binaya taşınacaktım..."

'TEKRAR ANTAKYA'YA GİDECEĞİM' '

Şu anda ben İskenderun'dayım. Antakya'da depreme yakalandım. 48 saattir Antakya'daydım. Dün biraz daha güvenli bölge olan İskenderun'a geldim, birkaç saat uyumak için. 2 katlı binaların daha fazla olduğu bir yer olduğu için ailemi buraya getirmeye çalıştım. Bir şekilde bir yerlere sığınmaya çalıştık. Şimdi tekrardan Antakya'ya yola çıkacağım çünkü orada bekleyen ve yolda olan arkadaşların, dostların vasıtasıyla çok yardım malzemesi gelecek. Onları organize etmek için şimdi Antakya'ya gideceğim. Sayın valimizle de bir görüşme gerçekleştirdim. Çünkü AFAD'la koordineli olmak gerekiyor bu konularda.