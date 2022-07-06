Gölbaşı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

Ankara'da, Gölbaşı Belediyesince yapılan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı.

Gölbek Mahallesi'nde belediyeye ait 50 bin metrekare alanda yapılan 1500 hayvan kapasiteli tesiste, kısırlaştırma merkezi, ameliyathane, hayvan morgu, eğitim parkurları ile karantina, rehabilitasyon, temizleme, yem üretme ve doğal yaşam alanları bulunuyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın barınaklarla ilgili açıklamasının ardından harekete geçtiklerini söyledi.

Merkezi 45 günde tamamladıklarını belirten Şimşek, hayvanları sokaklardan kurtarmayı ve insanların rahat etmelerini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Merkez hakkında bilgi veren Şimşek, "Bu alanda 280 padok, her birine üç hayvanın girebileceği 500 kulübe, 200 metrekarelik idari bina, 300 metrekare depolama binası içinde soğuk hava deposu, arıtma tesisi, temiz su deposu var. 1500 metrekare alanda eğitim parkuru ve üç farklı bölgeden oluşan toplam 20 bin metrekare doğal yaşam alanı bulunmakta." dedi.

Hayvan barınağı içinde bulunan arıtma tesisinin Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını dile getiren Şimşek, "Tesiste kullanılan su, geri dönüştürülerek hem tesisin ihtiyacı için kullanılacak hem de içme suyu olarak vatandaşlarımıza kazandırılacak. Yüzde 100 ahşap kulübeleri ve su arıtma tesisiyle Gölbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, çevre dostu ve sürdürülebilir belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sunuyor." ifadesini kullandı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Ankara Büyükşehir Belediyesine 100 bin metrekareden aşağı olmamak üzere en az sekiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi yapması çağrısında bulunarak, "Bu zor bir şey değil. Yeter ki milletin sorunları, halkın ihtiyaçları ile ilgilenilsin. Biz 22 Cumhur İttifakı belediyesi olarak gece gündüz milletimizin hizmetindeyiz. Biz bunları yaparken Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmetten ne kadar yoksun olduğuna bütün Ankara halkı şahittir." diye konuştu.

Daha sonra açılışı yapılan merkez, katılımcılar tarafından gezildi, polis köpeklerinin gösterisi izlendi.

Açılış törenine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ katıldı.