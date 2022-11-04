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Golünü, 'Anneciğim seni çok seviyorum' tişörtüyle kutlamıştı! Arda Güler ve annesinin diyaloğu görenleri duygulandırdı...

04.11.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son haftasında Dinamo Kiev deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve adını son 16 turuna yazdırmıştı. Sarı - lacivertlilerde Arda Güler, karşılaşmada 1 gol - 1 asistlik bir performans sergilemiş ve izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Gol sevincinde "Anneciğim seni çok seviyorum" yazılı tişörtü gösteren Güler'e annesinden duygulandıran bir mesaj geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek B Grubu'nu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Willian Arao kaydetti. Fenerbahçe'de Arda Güler, attığı golün yanı sıra takımının farkı ikiye çıkardığı pozisyonda asisti yapan isim olmuştu.

ARDA GÜLER VE ANNESİNİN DİYALOĞU DUYGULANDIRDI

GOLÜNÜ ANNESİNE ARMAĞAN ETTİ

GOLÜNÜ ANNESİNE ARMAĞAN ETTİ

Gösterdiği performans ile taraftarların büyük beğenisini alan Güler, attığı golü annesi Serap Güler'e adamıştı.

"ANNECİĞİM SENİ ÇOK SEVİYORUM"

"ANNECİĞİM SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Genç yıldız, gol sevinci esnasında formasının altında bulunan tişörtte yer alan, "Anneciğim seni çok seviyorum" yazısını gösterdi.

"ANNEM İKİ AY ÖNCE KALP AMELİYATI GEÇİRDİ"

"ANNEM İKİ AY ÖNCE KALP AMELİYATI GEÇİRDİ"

Güler, maçtan sonra sevincinin nedenini ''Annem iki ay önce kalbinden bir ameliyat olmuştu. Ondan sonra futbol oynamak, odaklanmak zordu. Kendime söz vermiştim 'İlk golümü ona armağan edeceğim'' şeklinde açıklamıştı.

"KOŞULSUZ SEVGİN İÇİN TEŞEKKÜRLER ANNEM"

"KOŞULSUZ SEVGİN İÇİN TEŞEKKÜRLER ANNEM"

Karşılaşmanın ardından paylaşım yapan 17 yaşındaki futbolcu; tweet'inde, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.

"SEN BENİM KABUL OLMUŞ DUAMSIN"

"SEN BENİM KABUL OLMUŞ DUAMSIN"

Arda Güler'in annesi Serap Güler ise oğlunun bu paylaşımına kayıtsız kalamadı ve tweet'i "Sen benim kabul olunmuş duamsın, gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım. Seni seviyorum." şeklinde bir yanıtladı.

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