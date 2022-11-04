Golünü, 'Anneciğim seni çok seviyorum' tişörtüyle kutlamıştı! Arda Güler ve annesinin diyaloğu görenleri duygulandırdı...

"KOŞULSUZ SEVGİN İÇİN TEŞEKKÜRLER ANNEM"

Karşılaşmanın ardından paylaşım yapan 17 yaşındaki futbolcu; tweet'inde, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.