Golünü, 'Anneciğim seni çok seviyorum' tişörtüyle kutlamıştı! Arda Güler ve annesinin diyaloğu görenleri duygulandırdı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek B Grubu'nu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Willian Arao kaydetti. Fenerbahçe'de Arda Güler, attığı golün yanı sıra takımının farkı ikiye çıkardığı pozisyonda asisti yapan isim olmuştu.
Gösterdiği performans ile taraftarların büyük beğenisini alan Güler, attığı golü annesi Serap Güler'e adamıştı.
Genç yıldız, gol sevinci esnasında formasının altında bulunan tişörtte yer alan, "Anneciğim seni çok seviyorum" yazısını gösterdi.
Güler, maçtan sonra sevincinin nedenini ''Annem iki ay önce kalbinden bir ameliyat olmuştu. Ondan sonra futbol oynamak, odaklanmak zordu. Kendime söz vermiştim 'İlk golümü ona armağan edeceğim'' şeklinde açıklamıştı.
Karşılaşmanın ardından paylaşım yapan 17 yaşındaki futbolcu; tweet'inde, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.
Arda Güler'in annesi Serap Güler ise oğlunun bu paylaşımına kayıtsız kalamadı ve tweet'i "Sen benim kabul olunmuş duamsın, gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım. Seni seviyorum." şeklinde bir yanıtladı.