Görenler çok şaşırdı! Fenerbahçeli İsmail Yüksek, kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa maçını izledi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelişinin ardından birçok futbolcunun performansında yükseliş meydana gelmişti. Her oyuncusundan maksimum verim almayı hedefleyen Portekizli çalıştırıcı, en büyük dokunuşlarından birini İsmail Yüksek'e yapmıştı.

İSMAİL YÜKSEK, KAHVEHANEDE MAÇ İZLEDİ

İZNİNİ AİLESİYLE GEÇİRİYOR Deneyimli teknik adamla birlikte form grafiğini en üste çeken ve oyunu sayesinde A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek, izinli günlerini ailesinin yanında geçiriyor.

İLÇEYİ GEZDİ Memleketi Bursa'ya giden başarılı futbolcu, İznik'te ailesini ziyaret ettiği sırada ilçeyi de gezdi.

TRABZONSPOR'UN MAÇINI İZLEDİ Bir kahvehanede görüntülenen Yüksek, Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı da orada izledi.