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  4. Görenler çok şaşırdı! Fenerbahçeli İsmail Yüksek, kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa maçını izledi!

Görenler çok şaşırdı! Fenerbahçeli İsmail Yüksek, kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa maçını izledi!

11.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte performansını gözle görülür bir şekilde yükseltmiş ve taraftarların büyük beğenisini toplamıştı. Başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa kulübünün izlediği genç orta saha oyuncusu, memleketi Bursa'ya gitti. Yüksek, İznik ilçesinde ailesini ziyaret etti ve bir kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa karşılaşmasını izledi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelişinin ardından birçok futbolcunun performansında yükseliş meydana gelmişti. Her oyuncusundan maksimum verim almayı hedefleyen Portekizli çalıştırıcı, en büyük dokunuşlarından birini İsmail Yüksek'e yapmıştı.

İSMAİL YÜKSEK, KAHVEHANEDE MAÇ İZLEDİ

İZNİNİ AİLESİYLE GEÇİRİYOR

İZNİNİ AİLESİYLE GEÇİRİYOR
Deneyimli teknik adamla birlikte form grafiğini en üste çeken ve oyunu sayesinde A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek, izinli günlerini ailesinin yanında geçiriyor.

İLÇEYİ GEZDİ

İLÇEYİ GEZDİ
Memleketi Bursa'ya giden başarılı futbolcu, İznik'te ailesini ziyaret ettiği sırada ilçeyi de gezdi.

TRABZONSPOR'UN MAÇINI İZLEDİ

TRABZONSPOR'UN MAÇINI İZLEDİ
Bir kahvehanede görüntülenen Yüksek, Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı da orada izledi.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

GÖRENLER ŞAŞIRDI
Yüksek'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, oyuncu ile bol bol fotoğraf çektirdiler.
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Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor İsmail Yüksek fenerbahçe portekizli kulübün
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